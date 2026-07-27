إيطاليا ترفض أحلام بيرلو

انتهى حلم الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو بقيادة تدريب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الإثنين، بعد إعلانه أنه لم يعد ضمن المرشحين بعدما كان الأبرز لتولي المنصب، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب عقد مع شركة روسية، وسيرته الذاتية المتواضعة كمدرب.

وكتب لاعب وسط ميلان ويوفنتوس السابق على إنستجرام «لقد علمت مساء أمس أنني لم أعد مرشحًا لمنصب مدرب المنتخب الوطني الإيطالي»، معتبرًا أنه من «الضروري توضيح بعض النقاط».

وبحسب الصحافة الإيطالية، كان من المفترض أن يُعيَّن بيرلو «47 عامًا» هذا الأسبوع على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي الذي لا يزال يعاني من صدمة غيابه عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم «2018 و2022 و2026».

لكن اسم «المايسترو» السابق والمدرب الحالي لفريق يونايتد أف سي الإماراتي قوبل بتحفظ إن لم يكن بدهشة في إيطاليا، حيث يواجه «الطليان» صعوبة في الخروج من أزمة غير مسبوقة.

ويعود ذلك إلى مسيرته التدريبية المحدودة «يوفنتوس، كاراجُمرك التركي، سمبدوريا، يونايتد أف سي» التي بدأت 2020، والأهم من ذلك عقده الإعلاني مع شركة المراهنات الرياضية الروسية «فونبيت» الذي جرّ عليه سيلًا من الانتقادات خلال الأيام الأخيرة.

وقال بيرلو في بيان مطول «تابعت بمرارة شديدة النقاش الذي دار بشأن ترشيحي»، معربًا عن رغبته في توجيه الشكر إلى المدير الفني الجديد باولو مالديني ومستشاره الخاص البرازيلي ليوناردو على «التقدير والثقة اللذين أبدياهما».

وأضاف «أشعر بالأسف لأن قرارًا استند إلى معايير رياضية انجرف سريعًا إلى جدل عام، نُسبت إليّ خلاله نوايا وأفكار لا تعكس شخصيتي».

ووفقًا للصحافة الإيطالية، فإن رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة جوفاني مالاجو، كان يعارض منذ البداية تعيين بيرلو على رأس المنتخب الإيطالي.

وكان مالديني وليوناردو فضّلا بيرلو على أنتونيو كونتي الأكثر خبرة والذي لا يرتبط حاليًا بأي ناد منذ رحيله عن نابولي، غير أن مدرب يوفنتوس وإنتر وتشيلسي وتوتنام الإنجليزيين سابقًا قد يعود إلى دائرة المنافسة على المنصب الذي تولاه بين 2014 و2016، بحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت».

كما حاول مالديني وليوناردو إقناع الإسباني بيب جوارديولا بتولي المهمة، لكن من دون جدوى.