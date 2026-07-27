منع أجانب «النخبة» من المشاركة في «روشن»

اعتمدت رابطة دوري المحترفين السعودي تسجيل 10 لاعبين أجانب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم لأندية دوري «روشن»، من أصل 25 لاعبًا، بعد الاجتماع الذي عُقد بين الرابطة والأندية، الأحد الماضي.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص، عن أن اللاعب الأجنبي الذي سيتم قيده ضمن قائمة فريق تحت 21 عامًا المشاركين في دوري «جوي» للنخبة، لن يتمكن من المشاركة مع الفريق الأول في دوري «روشن».

وبيّن أن رابطة المحترفين أبلغت الأندية، أنها ستزودهم خلال اليومين المقبلين، بطريقة وآلية مشاركة اللاعبين الأجانب المقيدين في فريق تحت 21 عامًا، وآلية مشاركتهم في مسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

وتنص أنظمة الرابطة الموسم الماضي، السماح بمشاركة أي لاعب أجنبي سواءً مقيدًا في قائمة الفريق الأول أو فريق تحت 21 عامًا، شريطة ألا يتجاوز الـ10 لاعبين، وفق المادة «5/1» أهلية المشاركة في بطولتي كأس الملك والسوبر.

وكان فريق الحزم توج بلقب دوري «جوي» للنخبة الموسم الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على الفتح 3ـ1، في المواجهة التي لعبت في الأحساء 23 مايو الماضي.