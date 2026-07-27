«ميركاتو» روشن.. 25 أجنبيا والدفاع يتصدر

أجرت أندية دوري روشن السعودي 25 صفقة أجنبية حتى الآن، في بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إطار سعيها للتحضير قبل الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق 13 أغسطس المقبل.

وسيطر اللاعبون المدافعون على أسماء الأجانب حتى الآن في تعاقدات أندية «روشن»، إذ حضر 9 مدافعين في القوائم الجديدة، وبعدهم تساوى كل من لاعبي الوسط والخط الهجومي بـ7 صفقات جديدة لكل منهم، إضافة إلى ثنائي أجنبي جديد في مركز حراسة المرمى.

وتعاقد فريق الهلال أخيرًا مع الجناح الهولندي كريسينسيو سمرفيل القادم من وست هام يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى 5 صفقات من اللاعبين المحليين.

وتألق سمرفيل في مركزي الجناح ولاعب الوسط الهجومي خلال مشاركته مع منتخب هولندا في نهائيات مونديال 2026، إضافة إلى تألقه في صفوف فريق وست هام يونايتد خلال الموسم الأخير.

ويعد فريق الفيصلي الأنشط في ضم اللاعبين الأجانب هذا الصيف، إذ وقع النادي مع المهاجم ألكسندر ميندي لاعب مونبلييه الفرنسي، والمهاجم الكاميروني كريستيان باسوجوج الذي سبق له اللعب في الأخدود، والمدافع السنغالي عبد الله سيك، ولاعب الوسط الإسباني خايمي سيواني، والمدافع البرازيلي أندريه جيروتو لاعب التعاون السابق.

ودعم نادي الخليج صفوفه هذا الصيف بـ4 صفقات حتى الآن، إذ تعاقد الفريق مع المدافع المالي بوباكار كوياتي القادم من أنتويرب البلجيكي، ولاعب الوسط الغيني الإستوائي عمر ماسكاريل لاعب مايوركا الإسباني، ولاعب الوسط ميجيل كريسبو من باشاك شهير التركي، إضافة إلى لاعب الوسط أنجيلو فولجيني من لنس الفرنسي.

وضم الأهلي اللاعب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة، وهو الجناح الهجومي الذي سبق له التألق أيضًا مع منتخب البرتغال خلال فترات سابقة.

كما وقعت إدارة الأهلي مع لاعب الوسط الهجومي وصانع الألعاب الأرميني إدوارد سبيرتسيان، القادم من الدوري الروسي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق أيضًا خلال الموسم الكروي المقبل، إضافة إلى المدافع الجامبي أبو بكر كينتيه القادم من فريق ترومسي النرويجي.

ومن الأهلي إلى القادسية الذي تعاقد مع اللاعب المغربي سفيان الكرواني، الذي سبق له اللعب في صفوف أوتريخت الهولندي لمركز الظهير الأيسر، إذ ظهر باستمرار على الطرف سواء في مركزي الدفاع أو الوسط.

وتعاقدت إدارة الخلود مع لاعب الوسط الغيني سيدوبا سيسيه من ليجانس الإسباني، والجناح الإسباني كوبا دا كوستا من فريق خيتافي، ليدعم الفريق صفوفه بأكثر من محترف حتى الآن، فيما دعم أبها صفوفه بالمدافع السنغالي عبدو ديالو من العربي القطري، وحارس المرمى ذو الأصول الفرنسية دونوفان ليون من أوكسير.

وأضاف التعاون 4 صفقات محلية إضافة إلى الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السابق، إضافة إلى مواطنه يونس البحراوي مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، ليركز التعاون في تعاقداته مع اللاعبين الأجانب على خط الهجوم.

هذا ووقعت إدارة نادي نيوم مع المدافع الفرنسي مالانج سار القادم من صفوف لينز، ليدعم الفريق صفوفه بمدافع قوي سبق له التألق في الملاعب الفرنسية خلال الفترة الماضية، فيما تعاقد نادي الفيحاء مع لاعب الوسط المدافع هوجو مورا القادم من صفوف فريق فاسكو دي جاما البرازيلي، فيما عاد المهاجم البرازيلي ماتشادو إلى صفوف الفتح بعد نهاية فترة إعارته مع لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

وضم نادي الشباب المدافع الكرواتي تين يدفاي من باناثينايكوس اليوناني، فيما عاد الجناح دانييل بودينس بعد نهاية فترة إعارته مع فريق أولمبياكوس اليوناني، كما وقعت إدارة الدرعية مع الحارس البوسني نيكولا فاسيلي.

يذكر أن فريق الاتحاد قام بتفعيل بند شراء ستيفان كيلر من فريق ليماسول القبرصي.