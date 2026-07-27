من هو أمين عمر حكم مواجهة الأهلي في الإنتركونتيننتال؟

ولد الحكم الدولي المصري أمين عمر في سبتمبر 1985 وبدأ ارتباطه مع معشوقته كرة القدم من بوابة التحكيم، واختار مبكرًا السير بعيدًا عن توجيهات المدربين والأدوار الفنية وبقي في المستطيل الأخضر للدفاع عن القانون الذي يلازمه أيضًا في حياته الخاصة، إذ يعمل محاميًا حتى أصبح واحدًا من أبرز الحكام المصريين على الساحة القارية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن تكليف عمر بقيادة مواجهة فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب «الإنماء» في المواجهة المنتظرة 26 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وخاض عمر أولى خطواته في الملاعب المحلية عبر مسابقات الفئات السنية والدرجات الأدنى، قبل أن يلفت الأنظار بثبات مستواه وقدرته على إدارة المباريات، ليشق طريقه تدريجيًا نحو الدوري المصري الممتاز، وأدار أولى مبارياته 2013، لتبدأ بعدها رحلة صعود متواصلة جعلته أحد أبرز الأسماء التحكيمية في البلاد.

ولم يتوقف طموح أمين عند حدود المنافسات المحلية، إذ نال الشارة الدولية 2017، وهي المحطة التي مثلت نقطة التحول الأهم في مسيرته، بعدما أصبح ضمن قائمة الحكام المرشحين لإدارة البطولات القارية والدولية ومنذ ذلك الحين، فرض حضوره في العديد من المنافسات الكبرى، وأصبح من الأسماء التي يعتمد عليها الاتحاد الإفريقي لإدارة المباريات المهمة، بفضل شخصيته الهادئة داخل الملعب وقدرته على التعامل مع الضغوط والمواجهات الجماهيرية.

ومع اتساع دائرة مشاركاته، سجل الحكم المصري حضورًا في دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتصفيات كأس العالم، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية، ونهائيات كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب عدد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، كما أوكلت إليه إدارة مباريات القمة في الكرة المصرية وعدد من المواجهات الإقصائية على المستوى القاري.

وخلال مسيرته ضبط الحكم المصري «40 عامًا» 271 مباراة في جميع المسابقات، أشهر خلالها 954 بطاقة صفراء و 56 بطاقة حمراء واحتسب 96 ركلة جزاء.

ويُعد الدوري المصري الممتاز البطولة الأكثر حضورًا في مسيرته، بعدما أدار 188 مباراة فيها، وهو الرقم الأكبر بين جميع المسابقات التي ظهر فيها، إلى جانب إدارته عشرات المباريات في البطولات المحلية والقارية والدولية، كما قاد نهائي كأس مصر موسم 2021ـ2022، ونهائي كأس السوبر المصري موسم 2024ـ2025، في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها من لجان التحكيم المصرية والإفريقية، إضافة إلى قيادته مباراة الأرجنتين والنمسا، ولقاء كوريا الجنوبية والتشيك في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وعلى صعيد المسابقات المحلية السعودية سجل الحكم المصري حضورًا وحيدًا بإدارته لقاء الهلال والنجمة في الجولة 25 من دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وخلال أكثر من عقد في الملاعب، اكتسب أمين عمر سمعة الحكم الذي يفضل منح المباريات انسيابية مع تطبيق القانون بحزم عند الحاجة، الأمر الذي جعله من الخيارات الدائمة في المباريات الحساسة.