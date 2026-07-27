المهنا لـ«الرياضية»: لم ينصفوا الطريس.. والرئيس غير مرغوب فيه

كشف لـ«الرياضية» عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، أن رئيس لجنة الحكام الحالي غير مرغوب فيه من اتحاد اللعبة الدولي «فيفا»، الأمر الذي انعكس على مشاركة الحكام السعوديين في بطولة كأس العالم 2026، وعدم دعمهم.

وأشار المهنا إلى أن الحكم الدولي السعودي خالد الطريس لم ينصف، وكان يستحق أن يقود مباريات في المونديال الأخير، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه أفضل من حكام أداروا مواجهات مونديالية في البطولة الأخيرة.

ووصف رئيس لجنة الحكام السابق وجود أجنبي في رئاسة اللجنة بأنه أمر غير المنطقي ومزعج لكل غيور، مبينًا أن اللجنة الحالية لم تخدم السعوديين، ودعمت الأجانب فقط.

وتمنى الحكم الدولي المعتزل أن يعين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتظر سعوديًا في رئاسة لجنة الحكام في ظل وجود أسماء مميزة وقادرة على قيادة اللجنة، من أبرزها عبد الرحمن الزيد، وخليل جلال، وعبد الله القحطاني، وعمّا إذا كان يرى نفسه مؤهلًا لرئاسة اللجنة، قال: «أنا مؤهل وأفضل من الرئيس الحالي، وكذلك الأسماء التي ذكرتها مؤهلة وأفضل منه»، مؤكدًا أنه ليس متحاملًا على رئيس لجنة الحكام وأن اللجنة أخفقت في اختيار أجانب لقيادة مباريات البطولات السعودية.