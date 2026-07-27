بعد كشف تفاصيل شخصية.. حنان تتفاجأ بردود الفعل

تفاجأت الممثلة المصرية حنان مطاوع، بعد عرض لقائها المصور في برنامج «On The Road»، مع الإعلامي بلال العربي، من ردود فعل الجماهير، بعدما كشفت خلاله عن تفاصيل شخصية وعائلية وفنية واجهتها في حياتها.

وقالت لـ«الرياضية» حنان في تصريح خاص: «فوجئت بالكثير من الرسائل من جمهوري الحبيب والغالي في السعودية، ومصر والوطن العربي، وكانت جميعها تحمل مشاعر الحب والدعم، وأنا ممتنة جدًا لجمهوري ولحبه ومساندته لي، فتحت قلبي لجمهوري وتحدثت بكل حب وصدق عن الكثير من التفاصيل في حياتي الشخصية والعائلية والفنية، ولم أجد منهم سوى ردود فعل إيجابية، وهو ما أسعدني كثيرًا».

وكانت حنان مطاوع قد كشفت خلال اللقاء عن رؤيتها للزواج، موضحة أن السنة الأولى منه تمثل تحديًا أمام الزوجين، وتحتاج إلى مجهود وتفاهم حتى يتجاوزاها.

وأوضحت الممثلة المصرية أنها لم تكن ترفض الزواج من حيث المبدأ، لكنها كانت ترفض الإقدام على هذه الخطوة لمجرد الزواج، من دون وجود شريك مناسب أو حب حقيقي، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة سهير المرشدي كانت تشجعها باستمرار على خوض التجربة.

وتحدثت حنان عن نظرة المجتمع إلى الفتيات اللاتي يتأخرن في الزواج، مؤكدة أن المجتمع أصبح أكثر قسوة تجاههن، مشيرة إلى تقديرها للمرأة التي تخوض تجربة الإنجاب بعد أن تكون قد حققت ذاتها ووصلت إلى قدر أكبر من النضج والوعي، معتبرة أن ذلك قد يمنحها قدرة أكبر على تحمل مسؤولية التربية وتكوين جيل جديد.

واستعادت حنان جانبًا من ذكريات طفولتها، مبينة أنها واجهت تحديًا خاصًا بسبب كونها ابنة الفنانين الراحلين كرم مطاوع، وسهير المرشدي، إذ كان البعض يتعامل معها باعتبارها ابنة نجمين كبيرين قبل أن يراها ككيان مستقل، متابعة :«كنت أشعر أحيانًا بأنهم يأتون لمشاهدتي، وفي الفسحة أكون ألعب وأسمع همسًا حولي أنني ابنة كرم مطاوع» مشيرة إلى أن هذه التجربة جعلتها تدرك منذ وقت مبكر أهمية بناء شخصيتها وكيانها بعيدًا عن إرث والديها الفني.