الثلاثاء.. فرنسا تعلن الأسطورة مدربا

يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين أسطورته زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لديدييه ديشامب، الذي أنهى مسيرة امتدت 14 عامًا في قيادة «الديوك»، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

ويأتي تعيين زيدان بعد أشهر من إعلان ديشامب رحيله عقب نهاية كأس العالم 2026، التي أنهاها المنتخب الفرنسي في المركز الرابع، ليبدأ بطل مونديال 1998 أولى تجاربه على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده.

ولم يُخفِ زيدان، البالغ من العمر 54 عامًا، رغبته في تدريب المنتخب الفرنسي خلال الأعوام الماضية، إذ أكد في أكثر من مناسبة أن قيادة «الديوك» تمثل حلمًا شخصيًا، قبل أن تتحول تلك الرغبة إلى واقع مع إعلان الاتحاد الفرنسي المرتقب.

ويستند زيدان إلى سجل تدريبي حافل على الرغم من اقتصاره على تجربة واحدة مع ريال مدريد الإسباني، الذي قاده في فترتين بين عامي 2016 و2021، محققًا ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبية مرتين، وكأس السوبر الإسبانية مرتين.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز الفني الجديد عددًا من نجوم منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 1998، يتقدمهم الحارس السابق فابيان بارتيز والمهاجم برنار ديوميد، وفقًا لصحيفة «ليكيب».

وسيبدأ زيدان مهمته رسميًا خلال فترة التوقف الدولية في سبتمبر المقبل، عندما يستهل المنتخب الفرنسي مشواره في دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون أولى مبارياته أمام تركيا 25 سبتمبر.