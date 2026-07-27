القادسية يدرس عروض فايجل

قدمت أندية أوروبية ومحلية عروضًا إلى إدارة نادي القادسية من أجل كسب خدمات الألماني جوليان فايجل، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر أن إدارة النادي الشرقي تدرس العروض الواصلة على أن تتخذ القرار النهائي بعد الرجوع إلى المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

ولعب فايجل «30 عامًا» 28 مباراة الموسم الماضي مع القادسية في مختلف البطولات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وعانى لاعب الوسط الألماني من عدم استكمال الموسم الماضي حتى نهايته بسبب إصابة في منطقة البطن بعد مواجهة الاتفاق في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

يذكر أن فايجل وقّع الصيف الماضي مع القادسية قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ بعقد يمتد حتى 2028.