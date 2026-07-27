بعد موافقة التعاون.. محزري يطير إلى النمسا

يرجح أن يغادر محمد محزري، الظهير الأيمن لفريق التعاون الأول لكرة القدم، مقر معسكر فريقه في مدينة ميرلو الهولندية، مساء الإثنين، باتجاه النمسا، تمهيدًا لتوقيع عقده الجديد مع الهلال، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة التعاون اتفقت بشكل مبدئي مع نظيرتها الهلال على بيع المدة المتبقية في عقد محزري، مشترطة تنازل الأخير عن أحد لاعبي تحت 21 عامًا، جزءًا من الصفقة.

وكانت «الرياضية» نشرت 19 يناير الماضي، أن إدارة النادي العاصمي وضعت محزري خيارًا لتدعيم صفوف الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من التعاون.

وتدرج محزري «24 عامًا» في الفئات السنية بنادي الاتفاق موسم 2021، قبل أن يتم تصعيده في الموسم التالي إلى الفريق الأول، وفي موسم 2023 خاض تجربة مع نادي الشعلة، قبل أن تتم إعارته إلى التعاون في الفترة الشتوية موسم 2024، ومع بداية الموسم التالي أعلن النادي القصيمي تعاقده مع اللاعب بانتقال نهائي لمدة ثلاثة مواسم.

وشارك محزري مع التعاون، الموسم الماضي، في 35 مباراة، سجل هدفًا وصنع اثنين، ونال ثلاث بطاقات صفراء، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.