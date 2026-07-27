غرفة مختصة تنظر منازعات انتخابات اتحاد القدم

أنشأ مركز التحكيم الرياضي السعودي غرفةً مختصَّةً بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن المركز، الذي يترأس الدكتور محمد بن ناصر باصّم مجلس إدارته، قراره، الإثنين، مبيِّنًا أن الغرفة ستعمل خلال فترة الطعون والتظلُّمات بشأن قوائم المرشحين للانتخابات، ووفق الجدول الزمني لها.

واعتمد «التحكيم الرياضي» القواعد الإجرائية للغرفة، وصرَّح الدكتور باصّم: «إنشاء غرفة التحكيم المختصَّة بمنازعات انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتماد قواعدها الإجرائية، يأتيان في إطار جهود المركز لتعزيز كفاءة منظومة العدالة الرياضية من خلال توفير مسارٍ تحكيمي متخصِّصٍ، يتلاءم مع طبيعة المنازعات الانتخابية ومتطلباتها الزمنية».

وعدَّ باصّم الخطوة إسهامًا في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يعزِّز سلامة العملية الانتخابية، ويدعم استقرار القطاع الرياضي.

وأعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم البرنامج الزمني لها، وحدَّدت 30 أغسطس المقبل موعدًا لإجرائها خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

وحسبَ الجدول الزمني، فُتِح باب الترشُّح 22 يوليو الجاري، ويُغلَق في 1 أغسطس، وتُفحَص قوائم المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، على أن يتلقَّى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلُّمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 من الشهر ذاته.