الخليج يختتم بتعادل الشمال

تعادل فريق الخليج الأول لكرة القدم سلبًا مع الشمال القطري، مساء الإثنين، في خامس وآخر مباراة تجريبية ضمن معسكره الجاري في هولندا استعدادًا للموسم المقبل.

واستغرق المعسكر نحو ثلاثة أسابيع، وشَهِد فوز الفريق، الذي يدرّبه البرتغالي جوزيه جوميز، 3ـ2 على ترافرس الهولندي و2ـ1 على بني ياس الإماراتي، والتعادل 2ـ2 مع دوردريخت الهولندي، والخسارة 0ـ2 من إيفليت الهولندي.

ومن المفترض أن يغادر «الدانة» أوروبا الثلاثاء عائدًا إلى السعودية، لبدء آخر مرحلة من برنامج الإعداد قبل انطلاق الموسم.

وحرِصَ جوميز خلال التجريبيات على زيادة الانسجام بين لاعبيه واختبار بعض الأفكار التكتيكية.

ويخوض البرتغالي تجربة جديدة على الملاعب السعودية، بعدما درّب التعاون لثلاث فترات، والأهلي، وأخيرًا الفتح.

ودعم إدارة الخليج صفوف الفريق، الصيف الجاري، بأربعة لاعبين أجانب، هم المدافع السنغالي كيكي كوياتي، والبرتغالي ميجيل كريسبو، والكاليدوني أنجيلو فولجيني، والإسباني عمر ماسكاريل، لاعبي الوسط.

ويستمر، من أجانب الموسم الماضي، اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، والبرتغالي بيدرو ريبوتشو، الظهير الأيسر، والمهاجم النرويجي جوشوا كينج.