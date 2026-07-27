نيوكاسل يمدّد عقد بارنز

مدَّد نيوكاسل يونايتد، الإثنين، عقد هارفي بارنز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، ليواصل رحلته مع النادي الإنجليزي التي بدأها يوليو 2023 قادمًا من ليستر سيتي.

وكان عقد اللاعب «28 عامًا» ينتهي يونيو 2028، لكنَّ نيوكاسل نجح في إقناع الدولي الإنجليزي بتمديد فترة بقائه في ملعب «سانت جيمس بارك» قبل انطلاق الموسم الجديد.

وارتبط اسم بارنز بالانتقال إلى أستون فيلا مع رحيل الدولي مورجان روجرز الذي انتقل إلى تشيلسي في صفقةٍ قياسيةٍ، بلغت 117 مليون جنيه إسترليني.

ويُعطي تمديد عقد بارنز دفعةً معنويةً كبيرةً لنيوكاسل بعد رحيل جناحه أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني، والتحاق الإيطالي ساندرو تونالي بتوتنام خلال فترة الانتقالات الجارية.

كذلك يأمل نيوكاسل الاحتفاظ بالبرازيلي برونو جيمارايش، قائده ولاعب الوسط، على الرغم من اهتمام أرسنال بضمه.

وقال بارنز في تصريحاتٍ، نُشِرت على الموقع الرسمي للنادي: «إنه شعورٌ رائعٌ أن أوقِّع هذا العقد الجديد قبل وقتٍ كافٍ من انطلاق الموسم الجديد. كانت رحلةً مذهلةً حتى الآن، وسعيدٌ بمواصلتها».

وأضاف: «عندما انضممتُ إلى النادي في البداية، أدركتُ سريعًا مدى خصوصية هذا المكان، لكن بعد ثلاثة أعوامٍ هنا أصبحت أعلم ذلك أكثر».

وأحرز اللاعب 30 هدفًا في 120 مباراةً خاضها بقميص الفريق، منها 16 في 57 مواجهةً الموسم الماضي ضمن مختلف المسابقات.

أمَّا إيدي هاو، مدرب الفريق، فأثنى على ثبات مستوى بارنز خلال أعوامه الثلاثة في «تاينسايد»، وقال: «العقد الجديد للاعب مستحقٌّ تمامًا، ويعكس حجم العمل الذي بذله، والجودة التي أظهرها طوال تلك الفترة مع نيوكاسل».

وأضاف: «قدَّم بارنز باستمرارٍ لحظاتٍ خاصَّة، وفي أوقاتٍ حاسمةٍ للفريق. هو يمتلك خبرةً كبيرةً على أعلى المستويات، لكننا نعتقد أن لديه المزيد لتقديمه».