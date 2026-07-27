رابطة الدوري: مهلة موسمين قبل تغيير القوائم الإضافية

منحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الأندية مهلة عامين قبل تفعيل قرار تسجيل لاعبين سعوديين فقط، أو أجانب من مواليد السعودية، في القوائم الإضافية للفرق، والتي تضمُّ عناصرَ شابَّة يُسمَح لها بخوض مباريات دوري «روشن».

وأعلنت الرابطة، عبر موقعها الإلكتروني مساء الإثنين، عن اعتمادها بدء العمل بأحكام المادة «13.1» من دليل المسابقة اعتبارًا من موسم 2028ـ2029، بعد الموسمين المقبل وبعد المقبل، لمنح الأندية الفترة الزمنية اللازمة لضمان قدرتها على التخطيط بما يتوافق مع أهدافها التعاقدية.

وتشترط المادة أن يكون عناصر القائمة الإضافية، المؤلّفة من لاعبين شبّان، إما سعوديين أو من مواليد السعودية.

وأكدت الرابطة إيمانها بأهمية الشرط وأهدافه التنظيمية والفنية، وعدّته خطوة مهمة في تنظيم قوائم اللاعبين وحماية الإطار المعتمد لفترات التسجيل، فضلًا عن دعم فرص مشاركة اللاعبين السعوديين والمواليد في الفريق الأول والفئات السنية.

مع ذلك، تأجَّل التطبيق لموسمين، من أجل تنفيذه بصورة أكثر فاعلية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار خطط الأندية وأهداف تطوير المواهب الوطنية على المدى الطويل، كما شرحت الرابطة.

ولفتت الأخيرة إلى حرصها على العمل المشترك مع الأندية، وتطبيق السياسات الرامية إلى تطوير الكرة السعودية، وتحسين بيئة المنافسة.