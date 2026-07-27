أبها يجهز ديالو قبل ريزه سبور

يستعد السنغالي عبده ديالو، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، لخوض المواجهة التجريبية مع ريزه سبور التركي، الجمعة المقبل، بعدما غيّبته إصابة في القدم عن مباراة العلا الجمعة.

ويُعسكِر الفريق، الذي يدربه الكرواتي دامير بوريتش، في سلوفينيا استعدادًا للموسم المقبل، بعدما عاد إلى دوري روشن السعودي.

وبعد مباراتين تجريبيتين أمام الشارقة الإماراتي والعلا، يختتم أبها المعسكر بملاقاة ريزه سبور، ويعود بعدها إلى السعودية لمواصلة التحضيرات.

وحسب عبد الله مضواح، مدير الفريق، عاد ديالو إلى التدريبات الجماعية الإثنين بعد أدائه تمارين انفرادية خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المرجّح أن يشارك في المباراة المقبلة.

وأكد لـ «الرياضية» مضواح تكثيف الجهاز الطبي، بقيادة مقنع القحطاني اختصاصي العلاج الطبيعي، جهوده لتجهيز اللاعب السنغالي قبل المباراة، علمًا أنه لعِب أمام الشارقة وأحرز هدفًا.

وتعرض لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق إلى كدمة في كاحل القدم اليمنى خلال حصة تدريبية لفريقه الجديد الأربعاء.

وتعاقد النادي الجنوبي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قضائه ثلاثة أعوام في قطر بألوان العربي والدحيل.

ويحظى معسكر الفريق في سلوفينيا بمتابعة يومية من سعد الأحمري، رئيس النادي، الذي يتابع كافة الحصص التدريبية، كما أفاد مضواح، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل الظهور مُجدّدًا على صعيد «روشن».

ولَعِب أبها أول مواسم دوري المحترفين، 2008ـ2009، وهبط خلاله إلى الدرجة الأولى، قبل أن يصعد في صيف 2019 ويستمر بين فرق «روشن» حتى صيف 2024.

وبعد موسمين في دوري «يلو»، تُوِّج الفريق باللقب في ختام الموسم الماضي، وعادًا مُجدَّدًا إلى «روشن».