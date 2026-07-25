خطة تستقطب 300 طيار سعودي

أُعلِن في الرياض عن خطةٍ لتأهيل وتخريج ما يصل إلى 300 طيار سعودي بحلول نهاية عام 2027 ضمن برنامج «طياري المستقبل»، وبرنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة طيران ناس، مسار «واعد»، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وقد حقق برنامج «طياري المستقبل» نجاحًا مشهودًا في مجال توطين وظائف الطيارين حيث أسهم في تخريج نحو 300 مساعد طيارٍ حتى 2024، في حين نجح طيران ناس في وقتٍ سابقٍ في الوصول إلى نسبة توطينٍ بلغت 100% في وظيفة مساعد طيارٍ، ويواصل من خلال خطته الجديدة التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل وظائف الطيارين بشتى مستوياتها، بما في ذلك مسار التدرُّج المهني نحو وظيفة طيار.

وتهدف الخطوة إلى مواصلة رفع نسبة التوطين في وظائف الطيارين، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية الطموحة في قطاع الطيران، بالتوازي مع التوسع والنمو في طلبيات شراء الطائرات التي تصل إلى 280 طائرةً.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لالتزام طيران ناس منذ تأسيسه عام 2007 بتطوير الكوادر الوطنية، وتأهيل جيلٍ جديدٍ من الطيارين السعوديين من خلال برامجَ متخصِّصةٍ، تجمع بين التأهيل الأكاديمي، والتدريب النظري والعملي، والتدريب على قيادة الطائرات، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة في قطاع الطيران.

ويستهدف طيران ناس من خلال التوسع في برامج تأهيل الطيارين دعم احتياجاته المستقبلية من الكفاءات الوطنية بالتوازي مع خطط نمو أسطوله وشبكة وجهاته، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لقطاع الطيران في السعودية في ظل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزًا عالميًّا للطيران، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع تنافسية سوق العمل السعودي.