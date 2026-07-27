الوحدة يفعّل الملاكمة

فعّل نادي الوحدة نشاط الملاكمة في صالة النادي، ضمن برامجه المجتمعية الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، وإتاحة الفرصة للراغبين في تعلم أساسيات اللعبة وفق برامج تدريبية يشرف عليها مدربون متخصصون، بما يعزز الثقافة الرياضية ويرفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني.

وشهد النشاط مشاركة عدد من هواة الملاكمة والمهتمين، حيث تضمنت الفعالية حصصًا تدريبية تعريفية تناولت المبادئ الأساسية للعبة، وطرق الوقوف الصحيحة، وأساليب الدفاع والهجوم، وآليات تنفيذ اللكمات بصورة آمنة، إلى جانب التعريف بقواعد الملاكمة وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التدريب.

ويأتي تفعيل النشاط في إطار جهود نادي الوحدة لتقديم برامج رياضية مجتمعية تستهدف استقطاب الشباب واكتشاف المواهب، بما يُسهم في تنمية قدراتهم البدنية والمهارية، وتعزيز قيم الانضباط والثقة بالنفس والمنافسة الشريفة.

كما يسهم النشاط في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والتعريف برياضة الملاكمة بوصفها إحدى الرياضات الأولمبية، وتهيئة بيئة تدريبية منظمة تسهم في إعداد المواهب وصقلها للمشاركة في المنافسات والبطولات المستقبلية.

وتستمر فعاليات البرنامج حتى السادس من أغسطس المقبل، ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها النادي لرفع نسبة ممارسي الرياضة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وزيادة ممارسة النشاط البدني.