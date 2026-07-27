مالديني وليوناردو يتركان مهمة إنقاذ إيطاليا

قرر باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومستشاره البرازيلي وليوناردو الاستقالة من منصبيهما بعد 16 يومًا على تعيينهما، في إطار عملية إصلاح شاملة لإدارة المنتخب.

وكانت المهمة الأولى لمالديني تعين مدرب للمنتخب، عقب استقالة جينارو جاتوز، بعد الفشل في التأهل للنسخة الثالثة تواليًا من كأس العالم، إلا أن العملية شابها الكثير من الإخفاقات.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا» الإثنين أن قرار الاستقالة جاء على خلفية خروج الدولي السابق أندريا بيرلو من دائرة المرشحين لتولي تدريب المنتخب، والذي أثار اسمه جدلًا واسعًا بسبب ارتباطاته التجارية بإحدى شركات المراهنات الروسية.

ويشكل رحيلهما المزدوج أزمة فورية لجيوفاني مالاجو، الرئيس المعين حديثًا للاتحاد، الذي سيصبح من دون استراتيجية واضحة للمنتخب واحدة من أصعب فتراته منذ نحو 40 عامًا. وكان بيرلو الخيار الأول لمالديني لتولي تدريب المنتخب بعدما وردت أنباء عن رفض الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق للمنصب.

وتدور حاليًا تكهنات حول عدد من الأسماء البارزة لتولي المهمة من بينهم روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي، وتياجو موتا.