انسحب من السباق.. باريس يتّهم مدريد بخطف ديوماندي

انسحب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من سباق التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي، جناح فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، بعد أسابيعَ من التوصُّل إلى اتفاقٍ شفهي لضمِّه إلى ملعب «حديقة الأمراء».

ولم يتقبَّل بطل دوري أبطال أوروبا الموسمين الماضيين اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع يان «19 عامًا» بعد أن توصَّل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب خلال كأس العالم الأخيرة.

ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن مصدرٍ في النادي قوله، الإثنين: «لن نُفرغ خزائننا لمجرد أن أحد الأندية قدَّم عروضًا مبهرةً». متَّهمًا نادي ريال مدريد الإسباني بالتدخُّل لإفساد صفقةٍ كانت محسومةً لصالحه.

وكان باريس أوضح في بيانٍ صحافي، الأحد، أن رسوم الانتقال المطلوبة، إضافةً إلى المطالب المتعلِّقة بالرواتب، كانت غير متناسبةٍ تمامًا، ومن شأنها أن تُخل بتوازن السوق، مؤكدًا: «لن يرضخ النادي لأسعارٍ متضخمةٍ بشكلٍ مصطنعٍ، أو لمناورات بعض الوسطاء».

وشدَّد المصدر لـ «ليكيب»: «لن نفرِّط في أموالنا لمجرد وصول نادٍ بعروضٍ مبهرةٍ. هذا يُظهر مكانة ريال مدريد الآن».

وأضاف: «لقد طلبوا مبلغًا باهظًا من المال مقابل لاعبٍ لديه إمكاناتٌ، لكنَّه كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل عامٍ». مشيرًا إلى أن باريس يعدُّ مناورة ريال مدريد للتقدُّم في التعاقد مع ديوماندي بمنزلة «اختطافٍ».

من جهته، ينتظر ريال مدريد الإعلان الرسمي عن صفقة ديوماندي، التي تُقدَّر قيمتها بـ 100 مليون يورو، وقد تصل إلى 120 مليونًا.

وتشير كل الدلائل إلى أن هذه العملية قد تزيد من توتر العلاقة المؤسسية الهشَّة أصلًا بين الناديين.