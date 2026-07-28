فرحة البرونز

عمَّت الفرحة لاعبي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة اليد، والجهاز الفني بعد الفوز على منتخب البحرين 37ـ27، وخطف الميدالية البرونزية عقب الحلول ثالثًا في البطولة الآسيوية، الإثنين (المركز الإعلامي ـ اتحاد اليد)