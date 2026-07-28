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فرحة البرونز

2026.07.28 | 12:54 am
عمَّت الفرحة لاعبي المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة اليد، والجهاز الفني بعد الفوز على منتخب البحرين 37ـ27، وخطف الميدالية البرونزية عقب الحلول ثالثًا في البطولة الآسيوية، الإثنين (المركز الإعلامي ـ اتحاد اليد)
فرحة البرونز

فرحة البرونز

فرحة البرونز

فرحة البرونز

فرحة البرونز

فرحة البرونز

فرحة البرونز