كييزا: متفائل بانطلاقة جديدة مع إيراولا

أكد الإيطالي فيدريكو كييزا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن تعيين الإسباني أندوني إيراولا مدربًا لـ «الريدز» سيُشكِّل انطلاقةً جديدةً له بعد أن قضى معظم الموسم الماضي بعيدًا عن المباريات تحت قيادة الهولندي أرنه سلوت.

وشارك كييزا، الذي سجل هدفًا في فوز ليفربول 4ـ2 على سندرلاند خلال مواجهةٍ تجريبيةٍ استعدادًا للموسم الجديد في ناشفيل السبت الماضي، في 36 مباراةً بكافة المسابقات الموسم الماضي، لكنَّه بدأ خمس مرَّاتٍ أساسيًّا فقط، وواجه صعوبةً في فرض نفسه على خطط سلوت.

وذكر اللاعب في تصريحاتٍ صحافيةٍ، الإثنين، أن تركيزه لا يزال منصبًّا على ليفربول على الرغم من اهتمام أنديةٍ إيطاليةٍ بضمِّه.

وربطت تقاريرُ المهاجم، البالغ 28 عامًا، بالعودة إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء الموسم الماضي، لكنَّه أكد أن أولويته، هي العمل مع إيراولا. وقال كييزا: «دائمًا ما يكون بداية العام بمنزلة انطلاقةٍ جديدةٍ. ربما كانت هناك انطلاقاتٌ جديدةٌ كثيرةٌ، لكنني لا أهتم. أنا أحاول بذل قصارى جهدي من أجل هذا المدرب الجديد».

وأضاف: «الموسم الماضي تحت قيادة أرنه سلوت كنت أحاول بذل قصارى جهدي. العام الماضي شعرت بأنني مستعدٌّ للعب دورٍ أكبر، ثم كان الأمر متروكًا للمدرب فيما إذا كان يريدني أن ألعب أم لا».

واستطرد: «بالطبع كنت أرغب في اللعب أكثر، لكن كان هذا الوضع. كان للمدرب خططه الخاصَّة، واتخذ قراراته، وليس لدي ما أقوله بشأن ذلك. هذه كرة القدم. في العام الجاري دعونا نقول إنه فصلٌ جديدٌ، فهناك مدربٌ جديدٌ، وعليَّ التركيز على ذلك».

وأشار كييزا، الذي انضمَّ إلى ليفربول عام 2024 ويستمر عقده حتى 2028، في مقابلةٍ مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، الشهر الماضي، إلى أنه قد يفكر في خياراته إذا لم يتمكَّن من ضمان اللعب بانتظامٍ.

مع ذلك، شدَّد الدولي الإيطالي على أنه لا يزال ملتزمًا بالبقاء مع ليفربول، ويركز على أدائه تحت قيادة إيراولا.

واختتم حديثه بالقول: «في الوقت الجاري، أنا سعيدٌ هنا في ليفربول. أحب النادي والجماهير وكل شيء، وأبذل قصارى جهدي للحصول على فرصةٍ هنا، وبعد ذلك سنرى. في الوقت الجاري، الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو ليفربول».