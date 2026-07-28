اتفاقية تعاون تجمع فنون تبوك وأفق السينما

وقعت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك اتفاقية مع جمعية أفق السينما بهدف تعزيز التعاون في مجال الأفلام والسينما، وتمكين الممارسين للأفلام والسينما من تطوير مهاراتهم من خلال تنظيم الملتقيات والفعاليات المشتركة، ودعم جودة المخرجات السينمائية للممارسين، وتمكين الأدوات النقدية والإبداعية.

كما تضمنت الاتفاقية دعم إنتاج العروض السينمائية والأفلام بمنطقة تبوك، مع توفير فرص التدريب، وتبادل الخبرات للممارسين في مجال الأفلام والسينما، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل.

من جهته، أكد لـ«الرياضية» حسن الشهومي، رئيس جمعية آفاق السينما في تبوك، أن «مثل هذه الشراكات تدعم المجال السينمائي في وطننا الغالي»، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال يكون لها مردود جيد على الإبداع الفني والسينمائي.