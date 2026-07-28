الجزائري بقرار رابع صفقات الأهلي
القاهرة ـ رويترز 2026.07.28 | 02:31 pm
أعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، تعاقده مع الجزائري عبد المنصف بقرار لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.
وقال الأهلي في بيان، عبر موقعه على الإنترنت، إن التعاقد مع بقرار 25 عامًا، جاء بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم.
وبدأ بقرار مسيرته في أكاديمية وفاق سطيف الجزائري، ولعب مع الفريق الأول قبل انتقاله إلى إسترا الكرواتي عام 2022، ثم نيويورك سيتي الأمريكي بعد عام واحد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب في أغسطس 2025.
ولعب بقرار 42 مباراة مع دينامو زغرب، أحرز خلالها 18هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة. كما شارك في سبع مباريات دولية مع منتخب الجزائر.
ويعد بقرار رابع صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم المغربي سفيان بن جديدة، وعلي محمود وأقطاي عبد الله، ثنائي إنبي.