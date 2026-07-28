الإعلام الرياضي يودع «SSC» إلى الأبد

ودعت شركة الرياضة السعودية «SSC» موظفيها، معلنة نهاية حقبة استمرت نحو خمسة أعوام، وعدم قدرتهم على الاستمرار، نظرًا للأوضاع التشغيلية الراهنة، بحسب إيميل تم إرساله إليهم، الثلاثاء.

وكتب الشركة في الإيميل: «إشارةً إلى ما سبق مشاركته معكم في الإعلانات السابقة كافة بشأن الظروف التي مرت بها الشركة، وما تضمنته من تشجيع منسوبي الشركة على استكشاف الفرص الوظيفية البديلة، نفيدكم بأنه نظرًا للأوضاع التشغيلية الراهنة، وعدم قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة أنشطتها، سيكون يوم 31 يوليو 2026 آخر يوم عمل لجميع موظفي الشركة».

وكانت «الرياضية» نشرت في أكتوبر 2025 أن الشركة خفضت قنواتها من تسع إلى أربع، مع تقليص عدد من موظفيها، ضمن خطة تتعلق بمستقبلها مع انتهاء مسؤوليتها في إنتاج الدوري السعودي.

وتأسست الشركة في أبريل 2021، وانطلق بثها الأول في أغسطس من العام نفسه، وحصلت على حقوق بث المسابقات المحلية.

وفي العام الماضي، نجحت شركة ثمانية التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG» في الحصول على حقوق النقل الحصري للمنافسات الكروية السعودية لمدة ستة أعوام.