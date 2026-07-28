صفقة ندياي.. إيفرتون يشترط 70 مليونا وينتظر الهلال

اشترطت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي دفع 70 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن خدمها السنغالي ايليمان ندياي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وفق شبكة «الأثليتيك»، الثلاثاء.

وذكرت الشبكة أن النادي الإنجليزي قيم بطاقة ندياي، المتبقي في عقده ثلاثة مواسم، بسعر مشابه للسعر الذي تم به بيع عقد الإنجليزي أنتوني جوردن، لاعب نيوكاسل يونايتد موسم 2023.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الهلال بحثت مع وكيل أعمال ندياي، للنظر في رغبته الانضمام إلى صفوف الفريق العاصمي الصيف الجاري، بعد أن تلقت تشجيعات كافية من اللاعب لبدء التفاوض.

وتدرك إدارة إيفرتون اهتمام النادي السعودي ورغبته بضم اللاعب الدولي السنغالي، على أن تنتظر بدء التفاوض بصفة رسمية بين الإدارتين خلال الأيام المقبلة.

وانضم ندياي إلى إيفرتون قادمًا من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، صيف 2024، مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرى، خلال الموسم الماضي، فيما سجل 11 هدفًا في الموسم قبل الماضي مع «التوفيز».