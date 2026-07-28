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تقديم زيدان
2026.07.28 | 02:52 pm
عيّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة، خلفًا لمواطنه ديدييه ديشامب (وكالات)
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