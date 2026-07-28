مدافع نيوم يبحث العودة إلى أوروبا

أبدى الفرنسي ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، رغبته بالعودة إلى أوروبا، ومغادرة دوري روشن بدءًا من الصيف الجاري، وفق صحيفة «ليكيب»، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عددًا من الأندية في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا تترقب مصير اللاعب مع ناديه السعودي، على أمل أن تفتح تفاوضها مع وكيل أعماله للتعاقد معه.

وبيّنت أن أندية إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني، وبورنموث وكريستال بالاس وإيفرتون الإنجليزي، تسعى جاهدة إلى معرفة مصير زيزي للبدء في عملية التفاوض.

وذكرت أنه على الرغم من وجود إعجاب بملف لاعب نانت السابق، إلا أنه لم يفتح أي تفاوض حتى الآن مع نادي نيوم.

وتعاقد نيوم مع زيزي، صاحب الـ21 عامًا، الصيف الماضي، بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، ولعب 32 مباراة، وسجل هدفين، وصنع واحدًا.

وتدرج زيزي ذو الأصول الإيفوارية في الفئات السنية بنادي نانت، وتم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2023، وشارك معه حتى نهاية الموسم قبل الماضي بـ 32 مباراة في الدوري الفرنسي، و35 بالمسابقات كافة.