رودري يجري جراحة في الظهر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، أن الإسباني رودري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خضع لعملية جراحية بسيطة في الظهر.

وقال سيتي ⁠في بيانه: «كان لاعب ‌خط الوسط ‌يعاني من ألم ​في ظهره منذ ‌بعض الوقت، لكنه ‌خضع الآن لعملية جراحية لمعالجة المشكلة، وسيبدأ بعد ذلك فترة قصيرة من إعادة التأهيل».

ولم يحدد ‌النادي موعدًا لعودته، لكن وسائل الإعلام البريطانية أفادت ⁠بأنه ⁠قد يغيب عن بداية موسم الدوري، الذي ينطلق في 21 أغسطس.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، الذي ‌حصل على جائزة ‌أفضل لاعب ​في ‌كأس ⁠العالم، ​بعدما قاد ⁠إسبانيا للفوز بها الشهر الحالي، يعاني من ألم في ظهره، قبل أن يقرر في النهاية الخضوع لعملية جراحية.

ويتبقى في عقد رودري «30 عامًا»، الذي عانى من عدة إصابات خطيرة في الركبة خلال مسيرته، عام واحد مع ​سيتي، وترددت ​أنباء عن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد.