الاتحاد.. الشنقيطي وإيلينيخنا يتعافيان

يعود الثنائي مهند الشنقيطي، والنيجيري جورج إيلينيخنا، لاعبا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى التدريبات اليومية، بعد تعافيهما من الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعبين أبديا جاهزيتهما، بعد أن أجبرتهما الإصابة على الغياب في مواجهة لاس بالماس الإسباني التجريبية، التي لعبت السبت الماضي، وكسبها الفريق 2ـ1.

وبيّن أن الشنقيطي شعر بألم في الركبة خلال التدريبات الصباحية، السبت الماضي، التي سبقت المواجهة، فيما عانى إيلينيخنا من التهاب حاد في اللوزتين أدى إلى ارتفاع درجة حرارته.

من جانبه، فرض الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، تدريبات صباحية للاعبين بالمعسكر الخارجي، الذي ينظم حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية.

ويخوض الفريق الجداوي مباراتين تجريبيتين، الخميس، قبل العودة إلى جدة، الجمعة، الأولى صباحية ضد مايوركا الإسباني، والأخرى مسائية أمام ملقة من البلد ذاته.

ويدشِّن «النمور» موسمهم بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل ثلاثة أيامٍ من اللعب مع الخلود في باكورة جولات دوري روشن السعودي.