الشباب.. حصة صباحية

أدى فريق الشباب الأول لكرة القدم، حصة تدريبية صباحية، الثلاثاء،، ضمن برنامج المعسكر الخارجي، الذي ينظم حاليًا في النمسا. (المركز الإعلامي ـ الشباب)