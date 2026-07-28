«إيفاب»: طرد إمبولو أمام الأرجنتين قرار خاطئ

أوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، الثلاثاء، أنه قرار طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو، خلال مباراة دور الثمانية لكأس العالم ضد الأرجنتين، لم يكن صحيحًا، بعد تطبيق قاعدة «الهوية الخاطئة» بشكل خاطئ.

وتلقى إمبولو بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة 1ـ1. وسجلت الأرجنتين هدفين في الشوطين الإضافيين لتفوز 3ـ1 على سويسرا، التي لعبت بعشرة لاعبين في كانساس سيتي.

وكان المهاجم «29 عامًا» سقط على الأرض إثر تدخل من لياندرو باريديس، وأشهر الحكم البرتغالي جواو بينيرو في البداية البطاقة الصفراء للاعب خط وسط الأرجنتين.

لكن حكم تقنية الفيديو أبلغ حكم الساحة بأن باريديس لم يرتكب أي مخالفة، ليشهر بينيرو البطاقة الصفراء لإمبولو لادعاء السقوط.

وأشار «إيفاب» إلى أنه في حين يمكن لتقنية الفيديو التدخل في حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب عند إشهار البطاقة للاعب الخطأ، إلا أنه لا يمكن استخدامها لمراجعة المخالفة نفسها.

وبيّن: «لا يمكن مراجعة البطاقة الصفراء، إلا لتحديد اللاعب الذي ارتكب المخالفة التي تمت معاقبته عليها، ولا يمكن مراجعة المخالفة نفسها أو تغييرها».

واستطرد: «لقد لقي استخدام بند الخطأ في تحديد الهوية للتعامل مع التمثيل، خلال كأس العالم 2026، استحسانًا كبيرًا، وسيتم تضمينه في المراجعة التفصيلية لبروتوكول حكم الفيديو المساعد. ومع ذلك، لا يجوز استخدامه على هذا النحو حتى الانتهاء من تلك المراجعة».

ووصف مراد ياكين، مدرب سويسرا، القاعدة التي استند إليها طرد بريل إمبولو بأنها «غير مقبولة» بعد الخسارة التي حالت دون وصول المنتخب إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة الأولى. وقال: «لقد دمرت مباراتنا اليوم. علينا تقبل الأمر، لكن من المؤلم الخسارة بهذه الطريقة».

بدورها، خسرت الأرجنتين، حاملة اللقب، المباراة النهائية بهدف دون رد أمام إسبانيا.