جفارديول في سيتي حتى 2031

مدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد الكرواتي يوشكو جفارديول، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لخمسة أعوام حتى 2031، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وانضم جفارديول «24 عامًا» إلى سيتي عام 2023 قادمًا من لايبزيج الألماني مقابل 77 مليون جنيه إسترليني، ولعب معه 122 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا.

ويأتي تمديد عقد الدولي الكرواتي بعد إجراء مماثل للمهاجم الإنجليزي فيل فودن والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف حتى عامي 2030 و2031 تواليًا.

وقال جفارديول، الذي كان موضع اهتمام ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، في تصريحات نشرت على موقع النادي الرسمي إنه «بمجرد أن علمت أن سيتي يرغب في تجديد عقدي، شعرت فورًا أن هذا ما أريده».

وأضاف: «كانت جماهير سيتي رائعة معي منذ اليوم الأول، والنادي يوفر للاعبين كل شيء على الإطلاق. إنه أفضل نادٍ في العالم يمكن اللعب في صفوفه».

من جهته، امتدح البرتغالي هوجو فيانا، المدير الرياضي للنادي، المدافع الكرواتي، قائلًا: «يوشكو لاعب يؤمن هذا النادي كثيرًا بإمكاناته. إنه شاب، محترف استثنائي، وبات من بين أفضل المدافعين في العالم».

وشارك جفارديول مع كرواتيا في كأس العالم، حيث خرج منتخب بلاده من دور الـ32 بخسارته أمام البرتغال 1-2.