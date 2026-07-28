شيرين تراهن على حفلة العلمين

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى جمهورها في مصر من خلال حفلها المرتقب بمدينة العلمين الجديدة يوم 7 أغسطس المقبل، في أمسية يسبقها زخم جماهيري كبير، بعد نفاد عدد من مراحل حجز التذاكر، بالتزامن مع استمرارها في حصد النجاحات على المنصات الموسيقية وتحقيق أرقام قياسية جديدة.

وتكثف شيرين خلال الفترة الجارية استعداداتها للحفل، إذ تواصل إجراء البروفات مع فرقتها الموسيقية بمنزلها، إلى جانب متابعة مختلف التفاصيل الفنية الخاصة بالأمسية، التي تعول عليها لتقديم تجربة غنائية متكاملة، تضم باقة من أشهر أعمالها التي ارتبط بها الجمهور، إضافة إلى أحدث أغانيها، مع مفاجآت فنية تتكتم تفاصيلها أعدتها خصيصًا للحفل.

ويأتي هذا الحفل في توقيت يشهد حضورًا قويًا لشيرين على الساحة الفنية، بعدما جددت رقمها القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوصولها إلى 42 أسبوعًا في صدارة قائمة Billboard Arabia Artist 100، لتواصل احتفاظها بلقب الفنانة صاحبة أطول مدة في المركز الأول، فيما واصلت أغنية «كلام عينيه» نجاحها بعدما تصدرت قائمة Billboard Arabia Hot 100 لمدة 19 أسبوعًا عبر ست فترات مختلفة.

ويأتي حفل العلمين بعد نحو عام من آخر ظهور جماهيري لشيرين بمهرجان «موازين» في المغرب، 28 يونيو 2025، لتفتتح من خلاله مرحلة جديدة من نشاطها الفني، تمهد لسلسلة من الحفلات والمشاريع الغنائية، التي تستعد للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.