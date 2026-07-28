آل الشيخ يعلن إطلاق «Six Kings Slam» ضمن موسم الرياض

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم بطولة Six Kings Slam ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وذلك في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتشهد البطولة مشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالمي، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والأمريكي تايلور فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس دي مينور في البطولة.

ومن المنتظر أن تنقل منافسات البطولة عالميًا عبر منصة Netflix ، لتصل إلى جمهور واسع حول العالم، وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس التي تجمع نخبة اللاعبين.

ومن جانبه أبدى الإسباني كارلوس ألكاراز سعادته باللعب مجددًا في الرياض وقال: «يسعدني العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من بطولة Six Kings Slam.. الأجواء دائمًا استثنائية، ومن دواعي فخري أن أكون جزءًا من هذا الحدث الفريد إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم».

وشاطر الإيطالي يانيك سينر، منافسه ألكاراز المشاعر نفسها وقال: «أنا سعيد بالعودة إلى الرياض للدفاع عن لقبي في Six Kings Slam مرة أخرى، إنها بطولة رائعة تتميز بأجواء مثيرة، وأتطلع بشغف لخوض المنافسات في أكتوبر المقبل».

فيما قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش: «لطالما حظيت باستقبال رائع في الرياض، ويسعدني العودة إليها مرة أخرى. لقد أصبحت بطولة Six Kings Slam حدثًا مميزًا على أجندة التنس العالمية، وأتطلع للمنافسة أمام الجماهير في أكتوبر المقبل».

ووصف الأمريكي تايلور فريتز البطولة بالاستثنائية وقال: «أتطلع إلى العودة للمشاركة في Six Kings Slam بعد تجربة رائعة في العام الماضي. إنها بطولة استثنائية، ويسعدني أن أتنافس مجددًا أمام أفضل لاعبي العالم في الرياض».

الألماني ألكسندر زفيريف أكد أن عودته إلى الرياض أمر رائع وقال: «من الرائع العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من Six Kings Slam.. تواصل البطولة نموها عامًا بعد عام، وأنا متحمس لأن أكون جزءًا من نسخة جديدة مميزة».

وأبدى الأسترالي أليكس دي مينور حماسه للمشاركة الأولى وقال: «أنا متحمس للغاية لخوض أول مشاركة لي في Six Kings Slam العام الجاري. لقد سمعت الكثير عن هذه البطولة، وأتطلع إلى التعرف على أجوائها والمنافسة في الرياض للمرة الأولى».

وتجرى البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إجراء مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كما سيحتضن موقع البطولة منطقة للمشجعين تقدم مجموعة من التجارب والأنشطة المصاحبة، بما يعزز تجربة الزوار طوال أيام الحدث.

وقد أُعلن عن بطولة Six Kings Slam للمرة الأولى في عام 2024، ونظمت منها حتى الآن نسختان، ونجح الإيطالي يانيك سينر في الفوز بلقبيهما، بينما استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم التنس العالمي، وقدمت مواجهات استثنائية بين كبار المصنفين، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز بطولات التنس على الساحة الدولية. وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي عززت مكانة السعودية كوجهة رائدة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية، من خلال تنظيم منافسات تجمع نخبة الرياضيين في مختلف الألعاب، وتقديم تجارب متكاملة للجماهير والزوار من داخل السعودية وخارجها.