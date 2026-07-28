جدد اللحظة السعيدة.. جيسوس يزور أبطال الدوري

زار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم سابقًا، ومنتخب البرتغال حاليًا، الثلاثاء، مقر معسكر فريقه السابق الإعدادي في لشبونة العاصمة البرتغالية، وفق ما نشر حساب النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

والتقى جيسوس بالأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب الأصفر الجديد، إلى جانب لاعبي الفريق الذين عمل معهم خلال الموسم الماضي.

وكان جيسوس تولى قيادة النصر في الصيف الماضي بعقد لمدة موسم واحد، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، قبل أن يغادر منصبه عقب نهاية الموسم، الذي أعاد خلاله الفريق إلى منصة الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018ـ2019.

وقاد المدرب البرتغالي الأصفر في 49 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، حقق خلالها 40 انتصارًا، فيما سجل الفريق تحت قيادته 136 هدفًا.

وفي دوري روشن السعودي، خاض النصر بقيادة جيسوس 34 مباراة، حقق خلالها 28 انتصارًا وتعادل مرتين وخسر أربع مواجهات، جامعًا 86 نقطة، وسجل لاعبوه 91 هدفًا مقابل 28 هدفًا استقبلتها شباكهم.

وإلى جانب لقب الدوري، قاد جيسوس الفريق إلى وصافة دوري أبطال آسيا 2 بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني 0ـ1 في المباراة النهائية، كما حلّ ثانيًا في كأس السوبر السعودي إثر خسارته أمام الأهلي بركلات الترجيح، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 أمام الاتحاد بنتيجة 1ـ2.