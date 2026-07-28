القادسية يسيطر على سباحة السعودية

سيطر القادسية على بطولة السعودية للسباحة، وحصد سبَّاحوه المراكز الأولى في جميع فئاتها، الثلاثاء، لينال النادي كأس المركز الأول في الترتيب العام.

وطبقًا لحساب القادسية في منصة «إكس»، تُوِّج سبَّاحو النادي في الفئتين العمريتين 13ـ14، و15ـ17، كما نالوا المركز الأول للفئة المفتوحة في المنافسات التي احتضنها مسبح وزارة الرياضة، الصالة الخضراء في الرياض.

وحسبَ النتائج العامة التي نشرها الاتحاد السعودي للسباحة في موقعه الرسمي، أحرز القادسية المركز الأول بـ 124189.7 نقطة، وجاء الهلال ثانيًا بـ 103743.4، والصفا ثالثًا بـ 103073.4.

وشارك 47 ناديًا في منافسات بطولة السعودية للسباحة، التي نُظِّمت خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو الجاري.