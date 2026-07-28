ليون يستعير أوبيندا من يوفنتوس

انتقل المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبيندا من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية يونيو 2027 مقابل 3.5 مليون يورو.

وبدأ أوبيندا «26 عامًا» مشواره الكروي في الفئات العمرية لناديي ستاندار لياج، وكلوب بروج، الذي منحه عقده الاحترافي الأول في 2018 قبل أن يُعار لمدة عامين إلى فيتيس أرنهيم الهولندي.

وفي 2022، انتقل اللاعب إلى لانس الفرنسي، وسجل له 21 هدفًا في 42 مباراةً قبل أن يوقِّع عقدًا لمدة خمسة أعوامٍ مع لايبزيج الألماني، لكنَّه أمضى معه موسمين، أحرز خلالهما 41 هدفًا مع 18 تمريرةً حاسمةً.

وأسهمت هذه الأرقام في انتقال البلجيكي إلى يوفنتوس عام 2025 على سبيل الإعارة مقابل 3.3 مليون مع بندٍ إلزامي بالشراء بـ 42.75 مليون ابتداءً من 1 يوليو 2026، لكنَّ أداءَه كان مخيبًا الموسم الماضي، إذ سجل هدفين فقط في 34 مباراةً.

أمَّا دوليًّا، فقد خاض أوبيندا 33 مباراةً بقميص بلجيكا، سجل خلالها ثلاثة أهدافٍ، وكان ضمن تشكيلة كأس العالم 2022 في قطر، لكنَّه استُبعد عن نهائيات 2026.