1.39 مليار عائدات الريال.. والأرباح 26 مليونا

حقق نادي ريال مدريد الإسباني إيراداتٍ قياسيةً، بلغت 1.221 مليار يورو «1.39 مليار دولار» خلال الموسم الكروي 2025ـ2026 على الرغم من فشله في إحراز أي لقبٍ.

وقال النادي في بيانٍ، الثلاثاء: «بلغت الإيرادات التشغيلية، باستثناء عائدات انتقالات اللاعبين، 1.221 مليار يورو، بزيادةٍ نسبتها 3.1% مقارنةً بالسنة المالية السابقة».

وأضاف: «تجاوز النادي بذلك، للمرَّة الأولى، حاجز 1.2 مليار يورو، وهو رقمٌ لم تحققه أي مؤسسةٍ رياضيةٍ أخرى في العالم حتى الآن، ما يعزِّز مكانته بوصفه صاحب أعلى الإيرادات في قطاع الرياضة».

وأوضح البيان أن النادي حقق أرباحًا صافيةً بعد الضرائب، بلغت 26 مليونًا بزيادة 8% مقارنةً بالموسم الماضي.

وأسهمت الزيادة في الإيرادات من ملعب «سانتياجو برنابيو» المُجدَّد، التي ارتفعت بنسبة 11% إلى 363 مليونًا، إلى جانب عقود رعايةٍ جديدةٍ في تعزيز الأداء المالي للنادي.

وعيَّن الريال، الشهر الماضي، مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لألفارو أربيلوا بعد موسمين دون تتويجٍ بأي لقبٍ كبيرٍ.

وأبرم النادي، كذلك، صفقاتٍ عدة، الصيف الجاري، منها استقطاب البرتغالي برناردو سيلفا بصفقة انتقالٍ حرٍّ من مانشستر سيتي، والإسباني مارك كوكوريا من تشيلسي.

ووفق تقاريرَ إعلاميةٍ، توصَّل النادي إلى اتفاقٍ مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي لضمِّه من لايبزيج الألماني.

وكان الفريق تغلب الثلاثاء في مباراة تجريبية على ليجانس 4-1.