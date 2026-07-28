الهلال.. نيفيش ينضم ومحزري يشارك

انضمَّ البرتغالي روبن نيفيش، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى المعسكر الجاري في النمسا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الجديد.

والتحق الدولي البرتغالي بزملائه في المرحلة الثانية من التحضيرات بعد نهاية إجازته عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وتزامن وصول نيفيش مع مشاركة محمد محزري في التدريبات للمرة الأولى بعد انضمامه حديثًا إلى صفوف الأزرق قادمًا من التعاون.

وحظي محرزي بممرٍّ ترحيبي من قِبل زملائه لحظة نزوله إلى أرضية الملعب لخوض تدريبه الأول.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على النواحي البدنية والفنية عبر محطاتٍ متنوِّعةٍ استعدادًا للمواجهة التجريبية أمام مولودية الجزائري، الأربعاء.

وتمتدُّ تحضيرات الهلال في النمسا حتى 3 أغسطس المقبل، ويختتمها بمباراةٍ تجريبيةٍ ضد الأهلي القطري في آخر أيام المعسكر.

ويدشِّن الأزرق موسمه بلقاء الفيصلي، 14 أغسطس، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.