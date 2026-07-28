نهاية المعسكر

أنهى فريق الأهلي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي الخارجي في البرتغال بالتعادل 1ـ1 أمام فولهام الإنجليزي في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن استعداداته للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الأهلي)