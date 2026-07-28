بـ 15 مليونا.. باريرو يقترب من الاتحاد

اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع اللوكسمبورجي ليوناردو باريرو، لاعب وسط فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي الغربي تخوض في الوقت الجاري مفاوضاتٍ متقدِّمةً مع نظيرتها في بنفيكا على صفقةٍ، تبلغ 15 مليون يورو، تتمُّ جدولتها بشكلٍ مرنٍ. ويُنتَظر تحديد مسار الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وفي حال إتمام الصفقة من المنتظر أن يُوقِّع لاعب الوسط الدولي عقدًا مع الفريق الغربي، يمتدُّ أربعة أعوامٍ، وفق المصادر.

ويُعدُّ باريرو «26 عامًا» أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده في الأعوام الأخيرة، وبدأ مسيرته في أكاديمية راسينج يونيون، ثم انتقل إلى الفئات السنية في ماينز الألماني عام 2016.

وشقَّ اللاعب طريقه إلى الفريق الأول في ماينز عام 2019، ودافع عن ألوانه خمسة مواسم، خاض فيها 141 مباراةً بـ «البوندسليجا»، وسجل 11 هدفًا قبل أن يرحل، صيف 2024، إلى بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد نهاية عقده.

ومع الفريق البرتغالي، شارك باريرو في 58 مباراةً رسميةً بمختلف المسابقات، أحرز خلالها ستة أهدافٍ، وقدَّم ست تمريراتٍ حاسمة، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري المحلي، كما شارك معه في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

أمَّا على الصعيد الدولي، فيُمثِّل ليوناردو منتخب لوكسمبورج الأول منذ عام 2018، ولعب له 73 مباراةً، سجل خلالها هدفين.