دريزن: دياز وأوليسيه لن يرحلا

رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني السماح برحيل، الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسيه، جناحي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح يان كريستيان دريزن، الرئيس التنفيذي للنادي، أن السماح برحيل دياز سيكون «حماقةً»، مؤكدًا في الوقت ذاته بقاء أوليسيه الموسم المقبل.

وخلال مناسبةٍ، نظَّمها أحد نوادي الصحافة في ميونيخ، وضع دريزن حدًّا للتكهنات التي تحدَّثت عن احتمال رحيل الجناحين الدوليين عن فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.

وارتبط اسم أوليسيه، الذي كان من نجوم منتخب فرنسا ووصل نصف نهائي مونديال 2026، بانتقالٍ محتملٍ إلى ريال مدريد الإسباني، فيما أشارت بعض التكهنات إلى أن دياز قد يتَّجه إلى الدوري السعودي في صفقةٍ ضخمةٍ.

وقال دريزن: «من المثير للدهشة رؤية ما يُقال عندما تكون شخصيًّا على علمٍ بالحقيقة. إنه أمرٌ مثيرٌ للاهتمام».

وأضاف: «أوليسيه سيكون بلا شكٍّ مع بايرن الموسم المقبل، ولم يتلقَّ أي اتصالٍ على الإطلاق من ريال مدريد، ولا حتى رسالة فاكس».

وعن دياز، أجاب: «الأمر نفسه ينطبق عليه: لا اتصالات، ولا أي شيءٍ آخر. سيكون من الحماقة أن نفعل ذلك. لدينا فريقٌ رائعٌ جدًّا، فلندعهم يلعبان، ويسجلان الأهداف».

ويرتبط كلٌّ من دياز، الذي انضم إلى النادي في 2025 من ليفربول، وأوليسيه في 2024 من كريستال بالاس، بعقدين يمتدان حتى 2029. ويتمنع اللاعبان بإجازةٍ بعد مشاركتهما في كأس العالم الأخيرة.

وأعرب دريزن عن ثقته في أن هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، سيجدِّد عقده، الذي يصل إلى نهايته صيف 2027، قائلًا: «هناك رغبةٌ قويةٌ في التمديد من الجانبين. سنرى كيف ستتوافق هذه الرغبة».

وسجل كين «33 عامًا»، 61 هدفًا مع سبع تمريراتٍ حاسمةٍ في 51 مباراةً خاضها مع بايرن خلال الموسم الماضي.