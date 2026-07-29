منتخبات كأس العالم.. زيدان تاسع الجدد و10 انتظار

رفع تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم، الثلاثاء، خلفًا لديدييه ديشامب، عدد منتخبات كأس العالم 2026 التي غيّرت مدربيها إلى 9، فيما تنتظر 10 اتحادات محلية الإعلان عن مدرب جديد.

وشهدت لعبة الكراسي على صعيد مدربي المنتخبات وصول أسماء لامعة إلى هرم الأجهزة الفنية للمنتخبات، فإلى جانب زيدان، عاد الألماني يورجن كلوب إلى مسرح التدريب بعد استراحة دامت عاميْن، تلت قيادته الناجحة لليفربول مدة 9 أعوام، إذ أوكلت إليه مهمة إعادة منتخب بلاده إلى المسار الصحيح، بعد حضور خجول لـ «المانشافت» في النسخ المونديالية الـ 3 الأخيرة.

وبعد فوزه مع النصر بلقب دوري «روشن» في الموسم الأخير، يستعد البرتغالي جورجي جيسوس لخوض أول تجربة دولية في مسيرته الطويلة، إذ عُيّن مدربًا لمنتخب بلاده، والذي ودّع نهائيات كأس العالم عند حدود الدور ثمن النهائي، بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز.

وبدوره، قرر اتحاد كرة القدم في الأوروجواي إنهاء العلاقة مع المدرب مارسيلو بييلسا، الذي لم ينجح بتجاوز دور المجموعات، ليأتي قرار تعيين اسم أوروجوياني لامع بدلًا منه، وهو دييجو فورلان، الذي مثّل منتخب بلاده في 112 مباراة دولية بين 2002 و2014، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2010، وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا في مناسبتيْن.

وشهدت نهائيات 2026 انتهاء حقبة زلاتكو داليتش مع المنتخب الكرواتي، والتي استمرت 9 أعوام، وشهدت حصوله على فضية 2018، وبرونزية 2022، إذ أوكل الاتحاد الكرواتي المهمة لسلافن بيليتش، مدرب الاتحاد والفتح السابق، كما انتهت رحلة رودي جارسيا، مدرب النصر السابق، مع منتخب بلجيكا، الذي لجأ إلى خدمات مارك فان بومل، المدرب الهولندي.

وتسلم رافا ماركيز المنصب في منتخب المكسيك، بعدما كان ضمن المدربين المساعدين في الجهاز الفني خلال العاميْن الأخيريْن، خلفًا للمدرب خافيير أجيري، فيما لجأ منتخب الأردن إلى الزاكي بادو، المدرب المغربي، خلفًا لمواطنه جمال السلامي، علمًا أن عدد منتخبات كأس العالم التي غيرت مدربيها يرتفع إلى 9، مع احتساب هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي السابق، والذي تسلم قيادة المنتخب التونسي خلال النهائيات، بدلًا من صبري لموشي.

وعلى صعيد آخر، تنتظر 10 منتخبات مونديالية أخرى الكشف عن اسم مدربها الجديد، بعد انتهاء العلاقة مع المدربين السابقين، بداعي الإقالة أو تنحي المدرب، وأبرزها المنتخب الهولندي الذي غادر النهائيات في دور الـ 32 على يد منتخب المغرب، بقيادة المدرب رونالد كومان.