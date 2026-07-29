نوير يلوح بالرحيل نهاية الموسم

ألمح الألماني المخضرم مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، إلى أنه سيعتزل على الأرجح بعد نهاية الموسم الجديد.

في الأربعين من عمره، مدد نوير في الصيف الماضي عقده مع البايرن حتى 2027، لتستمر المغامرة التي بدأها مع العملاق البافاري في صيف 2011 قادمًا من نادي بداياته شالكة.

وقال نوير «لن أخوض كل مباراة وأنا أفكر بأنها قد تكون الأخيرة. لا يهمني إن كانت زيارتي الأخيرة لهذا الملعب أو ذاك. لكن من المرجح جدًا أن أتوقف في ختام الموسم».

وأضاف الحارس الألماني «في 85 بالمئة من الحالات، كنت بالتأكيد سأتوقف» مشيرًا إلى أنه منح نفسه وقتًا للتفكير قبل تجديد عقده في منتصف مايو الماضي.

وأوضح بطل العالم مع منتخب بلاده 2014 : «لكن مع هذه المجموعة، ومع هذا الجهاز الفني، يكون الأمر بكل بساطة ممتعًا .. لدينا دائمًا فرصة المنافسة على جميع الألقاب، ونحن نمتلك فريقًا قادرًا تمامًا على ذلك. هذه المجموعة وهذا الفريق وهذه البنية الموجودة في النادي، كانوا الـ15 بالمئة التي جعلتني أقول إنه يجب أن أواصل».

وبعد ابتعاده عن الملاعب منذ فبراير الماضي حتى منتصف مايو بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، لعب نوير دورًا حاسمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني «6ـ4 بمجموع المباراتين»، لا سيّما في مباراة الذهاب في مدريد.

وخرج البايرن من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي توج باللقب لموسم ثان تواليًا، لكنه حقق الثنائية المحلية بإحرازه لقبي الدوري والكأس التي غاب نوير عن مباراتها النهائية أمام شتوتجارت.

وبعد عامين من اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب الألماني إثر كأس أوروبا 2024، عاد نوير عن قراره للمشاركة في مونديال 2026 الذي انتهى بخروج ألمانيا من دور الـ32 أمام الباراجواي، في ثالث إخفاق تواليًا لأبطال العالم أربع مرات.

ويملك نوير الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا «2013 و2020» والمتوج بلقب الدوري الألماني 13 مرة وبكأس العالم مع ألمانيا 2014، أحد أبرز السجلات الذهبية في تاريخ كرة القدم الألمانية، محدثًا ثورة في مركز حراسة المرمى.