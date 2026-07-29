«المسابقات» تطلب من الأندية الالتزام باللوائح

شددت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات المنظمة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال اجتماع تنسيقي مع الأندية المشاركة في المسابقة عُقد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشهد الاجتماع استعراض اللوائح التنظيمية الخاصة بالبطولة، والتأكيد على الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية، إلى جانب شرح آلية تسجيل الأجهزة الإدارية عبر الأنظمة المعتمدة، ومتطلبات تشغيل المباريات، وآليات التنسيق بين الأندية واللجان العاملة وفق بيان لاتحاد القدم الأربعاء.

وتطرق الاجتماع إلى تنظيمات المراقبين والمنسقين للمباريات، والحكام، والإجراءات الإعلامية، والالتزامات التسويقية والتجارية، إضافة إلى استعراض متطلبات التشغيل في المنشآت الرياضية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية، والرد على استفسارات ممثلي الأندية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات كأس الملك 16 أغسطس المقبل بتنظيم مباريات دور الـ32.