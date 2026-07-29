ألونسو: بيدرو يسعى إلى إثبات الذات

أبدى الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم الجديد، إعجابه الشديد بتألق جواو بيدرو مهاجمه المتعطش جدًا لإثبات نفسه بعد استبعاده من تشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026، وذلك عقب تألقه بتسجيل ثلاثية في المباراة الأولى لـ«البلوز» خلال فترة الإعداد للموسم.

وضم تشيلسي اللاعب البالغ 24 عامًا من مواطنه برايتون قبل عام، وسجّل 20 هدفًا ضمن كافة المسابقات خلال موسمه الأول في ستامفورد بريدج، لينال جائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب تصويت مشجعي النادي.

لكن براعته أمام المرمى لم تكن كافية لحجز مكان له في تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم.

ويرى ألونسو أن بيدرو الذي سجّل ثلاثية خلال تسع دقائق بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني في فوز تشيلسي على وسترن سيدني واندررز الأسترالي 6ـ4 الثلاثاء، أظهر حماسًا كبيرًا في التدريبات.

وقال ألونسو: «إنه متعطش جدًا، جواو مصمم للغاية على تقديم موسم رائع، بعد عام مميز سجّل خلاله الكثير من الأهداف، أعتقد أنه يريد مواصلة التسجيل أكثر فأكثر، لكن علينا مساعدته، لأنه لا يستطيع القيام بذلك بمفرده».

وأضاف: «سيكون هناك لاعبون من حوله، وعليهم أيضًا أن يتحلّوا بالرغبة عينها في التسجيل.، لا يتعلق الأمر بالمهاجم فقط، لكن في كل مرة نفوز ويسجل مهاجمنا، أشعر بالسعادة».