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تحضيرات شبابية

2026.07.29 | 03:58 pm
واصل لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، تحضيراتهم بحصة تدريبية صباحية وذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الشباب) تحضيرات شبابية

تحضيرات شبابية

تحضيرات شبابية

تحضيرات شبابية

تحضيرات شبابية

تحضيرات شبابية