تحضيرات شبابية

واصل لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، تحضيراتهم بحصة تدريبية صباحية وذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي في النمسا استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الشباب)