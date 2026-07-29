دومينيكالي متفائل بمحركات «فورمولا 1» المستقبلية

أكد ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، الأربعاء، أن البطولة يجب أن تضع خطة بحلول نهاية العام بشأن المجموعة التالية من قواعد المحركات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 2030 أو 2031.

ورد الإيطالي في حديثه للصحافيين ‌على انتقادات السائقين ‌لوحدات الطاقة التي طرحت هذا العام، وقال ​إن ‌المشجعين ⁠يستمتعون بالسباقات، وبيعت ​جميع ⁠تذاكر سباقات الجائزة الكبرى، وزادت أعداد المشاهدين عبر التلفزيون.

ويضغط محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، من أجل التحول إلى محركات الثماني أسطوانات التي تعمل بالوقود المستدام بدءًا من 2031، وربما قبل ذلك بعام واحد إذا تم التوصل إلى اتفاق، والتخلي عن محركات الست أسطوانات الهجين الحالية.

ويمتلك الاتحاد الدولي للسيارات كلمة الفصل في اللوائح الفنية، ويمكنه فرض إرادته ⁠في حالة عدم التوصل إلى اتفاق آخر.

وقال دومينيكالي: «أعتقد ‌أن الهدف الرئيس للوائح المستقبلية هو تبسيط ‌الأمور قدر الإمكان، بنقل «فورمولا 1» إلى ​فئة سيارات أخف وزنًا، مع وقود مستدام، ‌وبالطبع مع الكهرباء، ومنح السائقين، قبل كل شيء، فرصة للضغط بأقصى ‌ما في وسعهم في وضع معين».

وأضاف: هناك خياران، إما الانتظار حتى نهاية الدورة الحالية في 2031 ومواجهة وضع قد يقدم فيه الاتحاد الدولي للسيارات شيئًا مختلفًا تمامًا، أو أن تتوافق آراء جميع الأطراف قبل ذلك بكثير.

وتابع: «أعتقد أن ⁠هناك الكثير ⁠من المحادثات الجيدة هنا، وبالنظر إلى المستقبل، هناك العديد من الجوانب المختلفة التي يسعى كل طرف إلى طرحها لأسباب مختلفة، لكن بحلول نهاية العام، سنكون في وضع يسمح لنا بتقديم الحزمة المناسبة للمستقبل».