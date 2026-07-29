أياكس يتعاقد مع أروكوداري

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم النيجيري تولو أروكوداري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ‌قادمًا من ‌فريق ولفرهامبتون الإنجليزي الأول لكرة القدم.

ويمكن ​لأياكس ‌شراء ⁠اللاعب ​النيجيري الدولي ⁠في نهاية الموسم، بموجب خيار شراء في اتفاق الإعارة.

ولعب أروكوداري صاحب الـ25 عامًا في لاتفيا وألمانيا وبلجيكا، حيث ⁠كان هداف موسم 2024ـ2025، ‌ما ‌دفعه للانتقال من ​راسينج جينك ‌إلى ولفرهامبتون.

واستخدم بشكل أساسي ‌بديلًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي عندما هبط ولفرهامبتون إلى الدرجة الأدنى، ‌لكنه سجل ستة أهداف في الدوري ومسابقات الكأس.