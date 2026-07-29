النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز»

جددت إدارة النصر، عقد الرعاية مع شركة «أرويا كروز»، الناشطة في قطاع السياحة البحرية لتستمر العلاقة بين الطرفين خلال الموسم 2026ـ2027، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» الأربعاء.

وذكر النادي العاصمي، وفق البيان الذي جاء عنوانه «رحلتنا مستمرة»، «يسعدنا تجديد رعايتنا مع «أرويا كروز» للموسم الرياضي 2026ـ2027، لنواصل تعزيز تعاون يجمع بين كرة القدم والسياحة وصناعة تجارب استثنائية للجماهير. معًا، سنواصل إبراز طموح السعودية وابتكارها وكرم ضيافتها أمام ملايين المشجعين حول العالم. وإلى موسم جديد نصنع فيه المزيد من اللحظات التي لا تُنسى».

وكان النصر، وقع موسم 2023ـ2024 عقد شراكة مع «أرويا كروز» لمدة 3 أعوام، على أن يظهر شعارها في الجزء العلوي من قميص الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن فريق النصر فاز الثلاثاء على ميريدا الإسباني 2ـ0 في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكره الخارجي الجاري في لشبونة، العاصمة البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وتكفَّل بتسجيل ثنائية الأصفر العاصمي محمد مران عند الدقيقة 11، وهارون كمارا «58».

يذكر أن الأصفر العاصمي خسر مواجهته التجريبية الأولى أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا 1ـ2.

ويلعب النصر مباراتين أخريين ضمن معسكره أمام أستريلا أمادورا البرتغالي، 1 أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني، 4 من الشهر ذاته.