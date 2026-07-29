النصر يستثني الدوليين من الراحة

استثنى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، اللاعبين الدوليين من الراحة، وأخضعهم إلى حصة صباحية، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن مدرب الفريق النصراوي ألزم اللاعبين الدوليين المنضمين أخيرًا إلى المعسكر الجاري لشبونة العاصمة البرتغالية بإجراء تمارين صباحية تركزت على النواحي البدنية والفنية.

وضمت قائمة اللاعبين الدوليين كلًا من نواف العقيدي، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، عبد الله الحمدان، ونواف بوشل الذين غابوا عن انطلاقة المعسكر بسبب تمتعهم بإجازة إضافية عقب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

أما بقية اللاعبين فقد تمتعوا الأربعاء براحة هي الأولى خلال فترة المعسكر، وجاءت بعد الفوز على ميريدا الإسباني 2ـ0 الثلاثاء في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري استعدادًا للموسم الجديد.

وبخلاف الدوليين، استثنى أيضًا الفرنسي كينسجلي كومان من الراحة، إذ خضع إلى جلسة علاجية بعد تعرضه لشد عضلي بسيط وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويعاود الأصفر العاصمي تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية، الخميس، تأهبًا لملاقاة استريلا أمادورا البرتغالي، السبت المقبل في ثالث المواجهات التجريبية خلال معسكره الحالي الذي يختتمه بلقاء تجريبي رابع أمام ألميريا الإسباني في 4 أغسطس المقبل.

ويستهل الفريق النصراوي حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح في 15 من الشهر المقبل على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الأولى.